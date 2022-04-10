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Сегодня, 23:53

«Марсель» на своем поле победил «Монпелье» в дебютном матче Кабелла

Иван Шитик
Корреспондент
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«Марсель» на своем поле победил «Монпелье» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Хозяева переиграли соперника со счетом 2:0.

Хавбек Реми Кабелла, расторгнувший контракт с «Краснодаром» и перешедший в «Монпелье» несколько дней назад, дебютировал в составе новой команды, выйдя на замену на 63-й минуте.

«Марсель» одержал четвертую победу подряд и вышел на 2-е место в чемпионате с 59 очками. «Монпелье» — 11-й (41 очко).

Франция. Лига 1. 31-й тур
10 апр, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:0
Монпелье
Голы
Дьенг, 9 (1:0), Дженгиз Юндер, 19 (2:0)
Марсель
Колашинац Манданда Перес Чалета-Цар Салиба Ронжье (Лирола, 80) Камара Гендузи Дженгиз Юндер (Пайет, 60) Жерсон Харит (Бен Сегир, 90) Дьенг (Луис Энрике, 60)
Монпелье
Омлин Суке (Самбия, 80) Сако Эстев Вахи (Кабелла, 63) Козза Молле (Жермен, 63) Мавидиди (Берто, 90) Саванье Леруа Ферри (Макуана, 80)
Предупреждения
Ферри 18’, Леруа 66’
Удаления
Омлин 90’
Судьи
Стина (Франция)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/
ФК Марсель
ФК Монпелье
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 31 17 8 6 51-29 59
3
 Ренн 31 17 5 9 67-31 56
4
 Страсбур 31 14 10 7 52-33 52
5
 Ницца 31 15 7 9 40-27 51
6
 Монако 31 14 8 9 47-32 50
7
 Лилль 31 12 12 7 39-36 48
8
 Ланс 31 13 8 10 48-40 47
9
 Лион 31 12 11 8 44-40 46
10
 Нант 31 13 7 11 40-34 46
11
 Монпелье 31 12 5 14 44-44 41
12
 Брест 31 10 9 12 39-45 39
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 31 8 9 14 35-45 33
15
 Труа 31 8 8 15 29-44 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
19
 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
20
 Метц 31 4 11 16 28-57 23
Результаты / календарь
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35 тур
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38 тур
15.04 22:00
Ренн – Монако
 - : -
16.04 18:00
Сент-Этьен – Брест
 - : -
16.04 22:00
Лилль – Ланс
 - : -
17.04 14:00
Ницца – Лорьян
 - : -
17.04 16:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
17.04 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
17.04 16:00
Нант – Анже
 - : -
17.04 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
17.04 18:05
Лион – Бордо
 - : -
17.04 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 21
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 18
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 26 2 6
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 26 1 8
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