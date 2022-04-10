«Марсель» на своем поле победил «Монпелье» в дебютном матче Кабелла

«Марсель» на своем поле победил «Монпелье» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Хозяева переиграли соперника со счетом 2:0.

Хавбек Реми Кабелла, расторгнувший контракт с «Краснодаром» и перешедший в «Монпелье» несколько дней назад, дебютировал в составе новой команды, выйдя на замену на 63-й минуте.

«Марсель» одержал четвертую победу подряд и вышел на 2-е место в чемпионате с 59 очками. «Монпелье» — 11-й (41 очко).