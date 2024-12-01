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«Марсель» — «Монако»: смотреть трансляцию матча чемпионата Франции

«Марсель» и «Монако» сыграют в чемпионате Франции 1 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото AFP

«Марсель» и «Монако» сыграют в 13-м туре лиги 1 в воскресенье, 1 декабря. Начало матча на стадионе «Велодром» в Марселе — в 22.45 по московскому времени.

Трансляция игры «Марсель» — «Монако» в прямом эфире пройдет в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (на платной основе, при условии подписки).

Ключевые события и результат игры «Марсель» — «Монако» можно изучать в матч-центре сайта «СЭ».

Франция. Лига 1. 13-й тур
01 дек, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
Монако

После 12 туров «Марсель» занимал третье место в таблице чемпионата Франции с 23 очка, у «Монако» — 26 очков и вторая строчка.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне провел девять матчей и забил один гол в лиге 1. Еще пять игр и одна голевая передача у Александра в Лиге чемпионов.

ФК Марсель
ФК Монако
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«Гавр» с Кузяевым в составе проиграл «Анже» в лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 10 3 0 37-11 33
2
 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 12 7 2 3 27-16 23
4
 Лилль 13 6 5 2 21-13 23
5
 Лион 13 6 4 3 23-17 22
6
 Ницца 13 5 5 3 24-16 20
7
 Ланс 13 5 5 3 15-12 20
8
 Осер 13 6 1 6 21-21 19
9
 Реймс 13 5 3 5 20-18 18
10
 Тулуза 13 5 3 5 15-14 18
11
 Брест 13 5 1 7 19-23 16
12
 Ренн 13 4 2 7 18-19 14
13
 Страсбур 13 3 4 6 22-27 13
14
 Анже 13 3 4 6 14-21 13
15
 Сент-Этьен 13 4 1 8 11-30 13
16
 Гавр 13 4 0 9 10-24 12
17
 Нант 13 2 5 6 15-20 11
18
 Монпелье 13 2 2 9 13-34 8
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34 тур
29.11 22:45
Реймс – Ланс
 0 : 2
30.11 19:00
Ренн – Сент-Этьен
 5 : 0
30.11 21:00
Брест – Страсбур
 3 : 1
30.11 23:00
ПСЖ – Нант
 1 : 1
1.12 17:00
Монпелье – Лилль
 2 : 2
1.12 19:00
Гавр – Анже
 0 : 1
1.12 19:00
Лион – Ницца
 4 : 1
1.12 19:00
Тулуза – Осер
 2 : 0
1.12 22:45
Марсель – Монако
 - : -
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Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 8
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

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ПСЖ

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Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

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Танги Кулибали

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Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 9 1 3
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