«Марсель» — «Монако»: смотреть трансляцию матча чемпионата Франции
«Марсель» и «Монако» сыграют в 13-м туре лиги 1 в воскресенье, 1 декабря. Начало матча на стадионе «Велодром» в Марселе — в 22.45 по московскому времени.
Трансляция игры «Марсель» — «Монако» в прямом эфире пройдет в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (на платной основе, при условии подписки).
Ключевые события и результат игры «Марсель» — «Монако» можно изучать в матч-центре сайта «СЭ».
После 12 туров «Марсель» занимал третье место в таблице чемпионата Франции с 23 очка, у «Монако» — 26 очков и вторая строчка.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне провел девять матчей и забил один гол в лиге 1. Еще пять игр и одна голевая передача у Александра в Лиге чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|10
|3
|0
|37-11
|33
|
2
|Монако
|12
|8
|2
|2
|21-10
|26
|
3
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|27-16
|23
|
4
|Лилль
|13
|6
|5
|2
|21-13
|23
|
5
|Лион
|13
|6
|4
|3
|23-17
|22
|
6
|Ницца
|13
|5
|5
|3
|24-16
|20
|
7
|Ланс
|13
|5
|5
|3
|15-12
|20
|
8
|Осер
|13
|6
|1
|6
|21-21
|19
|
9
|Реймс
|13
|5
|3
|5
|20-18
|18
|
10
|Тулуза
|13
|5
|3
|5
|15-14
|18
|
11
|Брест
|13
|5
|1
|7
|19-23
|16
|
12
|Ренн
|13
|4
|2
|7
|18-19
|14
|
13
|Страсбур
|13
|3
|4
|6
|22-27
|13
|
14
|Анже
|13
|3
|4
|6
|14-21
|13
|
15
|Сент-Этьен
|13
|4
|1
|8
|11-30
|13
|
16
|Гавр
|13
|4
|0
|9
|10-24
|12
|
17
|Нант
|13
|2
|5
|6
|15-20
|11
|
18
|Монпелье
|13
|2
|2
|9
|13-34
|8
|29.11
|22:45
|
Реймс – Ланс
|0 : 2
|30.11
|19:00
|
Ренн – Сент-Этьен
|5 : 0
|30.11
|21:00
|
Брест – Страсбур
|3 : 1
|30.11
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|1 : 1
|1.12
|17:00
|
Монпелье – Лилль
|2 : 2
|1.12
|19:00
|
Гавр – Анже
|0 : 1
|1.12
|19:00
|
Лион – Ницца
|4 : 1
|1.12
|19:00
|
Тулуза – Осер
|2 : 0
|1.12
|22:45
|
Марсель – Монако
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|9
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3