Гол Гринвуда принес «Марселю» победу над «Монако»
«Марсель» обыграл «Монако» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Франции — 1:0.
Единственный гол на 82-й минуте забил английский нападающий хозяев Мэйсон Гринвуд. За две минуты до этого ВАР не засчитал гол английского форварда «Монако» Фоларина Балогуна из-за офсайда.
Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и нанес четыре удара по воротам, в том числе два — в створ.
«Марсель» после 16 матчей набрал 32 очка и поднялся с четвертого на третье место в турнирной таблице. «Монако» с 23 очками после 16 игр располагается на девятом месте.
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17
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|Ланс – Осер
|- : -
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