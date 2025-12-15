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15 декабря 2025, 00:50

Гол Гринвуда принес «Марселю» победу над «Монако»

Павел Лопатко
Александр Головин (№ 10) в матче против «Марселя» 14 декабря 2025 года.
Фото Reuters

«Марсель» обыграл «Монако» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте забил английский нападающий хозяев Мэйсон Гринвуд. За две минуты до этого ВАР не засчитал гол английского форварда «Монако» Фоларина Балогуна из-за офсайда.

Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и нанес четыре удара по воротам, в том числе два — в створ.

«Марсель» после 16 матчей набрал 32 очка и поднялся с четвертого на третье место в турнирной таблице. «Монако» с 23 очками после 16 игр располагается на девятом месте.

Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур.
14 декабря 2025, 22:45. Велодром (Марсель)
Марсель
1:0
Монако
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ФК Марсель
ФК Монако
Мейсон Гринвуд
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3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
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 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
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 Осер 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
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