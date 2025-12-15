Гол Гринвуда принес «Марселю» победу над «Монако»

«Марсель» обыграл «Монако» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте забил английский нападающий хозяев Мэйсон Гринвуд. За две минуты до этого ВАР не засчитал гол английского форварда «Монако» Фоларина Балогуна из-за офсайда.

Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и нанес четыре удара по воротам, в том числе два — в створ.

«Марсель» после 16 матчей набрал 32 очка и поднялся с четвертого на третье место в турнирной таблице. «Монако» с 23 очками после 16 игр располагается на девятом месте.