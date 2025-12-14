«Марсель» — «Монако»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции
«Марсель» и «Монако» встретятся в матче чемпионата Франции
«Марсель» и «Монако» встретятся в матче 16-го тура французской лиги 1 в воскресенье, 14 декабря. Игра будет проходить на стадионе «Велодром» в Марселе, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Марсель» — «Монако» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка.
В 15 турах чемпионата Франции «Марсель» набрал 29 очков, «Монако» — 23 очка. В 15-м туре «Марсель» проиграл «Лиллю» — 0:1, а «Монако» с тем же счетом уступил «Бресту».
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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10
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11
|Париж
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12
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13
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
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|Ницца – Лорьян
|- : -
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
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