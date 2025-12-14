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14 декабря 2025, 20:00

«Марсель» — «Монако»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Марсель» и «Монако» встретятся в матче чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Марсель» и «Монако» встретятся в матче 16-го тура французской лиги 1 в воскресенье, 14 декабря. Игра будет проходить на стадионе «Велодром» в Марселе, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Марсель» — «Монако» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур.
14 декабря 2025, 22:45. Велодром (Марсель)
Марсель
1:0
Монако

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка.

В 15 турах чемпионата Франции «Марсель» набрал 29 очков, «Монако» — 23 очка. В 15-м туре «Марсель» проиграл «Лиллю» — 0:1, а «Монако» с тем же счетом уступил «Бресту».

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Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
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