«Марсель» и «Монако» встретятся в матче 16-го тура французской лиги 1 в воскресенье, 14 декабря. Игра будет проходить на стадионе «Велодром» в Марселе, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Марсель» — «Монако» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур.

14 декабря 2025, 22:45. Велодром (Марсель)

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка.

В 15 турах чемпионата Франции «Марсель» набрал 29 очков, «Монако» — 23 очка. В 15-м туре «Марсель» проиграл «Лиллю» — 0:1, а «Монако» с тем же счетом уступил «Бресту».