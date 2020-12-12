«Монако» без Головина уступил «Марселю»
«Марсель» обыграл «Монако» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 2:1. Российский хавбек монегасков Александр Головин продолжает восстановление после травмы и не появлялся на поле с августа.
«Марсель» вернулся на второе место в таблице лиги 1, на 1 очко отставая от «ПСЖ». По потерянным очкам команда идет в лидерах. «Монако» идет на пятой строчке.
Чемпионат Франции
Лига 1
14-й тур
«Марсель» — «Монако» — 2:1 (2:0)
Голы: Товен, 5 (1:0). Бенедетто, 13 (2:0). Бен Йеддер, 79 — с пенальти (2:1).
«Марсель»: Манданда, Нагатомо, Альваро Гонсалес, Сакаи, Чалета-Цар, Камара, Сансон (Гей, 24), Ронжье, Кюизанс (Жермен, 65), Бенедетто (Балерди, 87), Товен (Луис Энрике, 87).
«Монако»: Манноне, Агилар, Бадиашиле (Марипан, 46), Дисаси, Кайю Энрике (Балло-Туре, 69), Тшуамени (Мийо, 76), Диоп, Фофана, Бен Йеддер, Фолланд (Йоветич, 58), Мартинш (Пеллегри, 58).
Предупреждения: Фофана, 43. Дисаси, 67. Камара, 76. Товен, 77. Жермен, 90+4.
Судья: Мийо.
12 декабря. Марсель. Стадион «Велодром».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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