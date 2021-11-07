«Марсель» в большинстве не смог обыграть «Метц»
«Марсель» сыграл вничью с «Метцем» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 0:0.
Отметим, что большую часть второго тайма «Марсель» играл в большинстве после удаления защитника «Метца» Жемерсона.
«Марсель» с 23 очками идет на 4-м месте в таблице чемпионата Франции, «Мец» идет предпоследним с 8 очками.
Чемпионат Франции. Лига 1
13-й тур
«Марсель» — «Метц» — 0:0
«Марсель»: Манданда, Чалета-Цар (Дьенг, 90), Лирола (Балерди, 46), Перес, Салиба, Жерсон (Харит, 65), Гендузи, Пайет, Милик, Дженгиз Юндер, Луис Энрике (де ла Фуэнте, 65).
«Метц»: Укиджа, Жемерсон, Сентонз, Бронн, Делен, Куяте, Н`Дорам, Майга, Де Превиль (Пажо, 79. Л.Гей, 90), Булая (Сарр, 62), Ньян (Юдоль, 63. Нгюетт, 79).
Предупреждения: Майга, 13. Куяте, 36. Чалета-Цар, 70. Укиджа, 90+8.
Удаление: Жемерсон, 56.
Судья: Бризар (Франция).
7 ноября. Марсель. Стадион «Велодром».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/
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