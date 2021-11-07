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«Марсель» в большинстве не смог обыграть «Метц»

16:57
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«Марсель» сыграл вничью с «Метцем» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Отметим, что большую часть второго тайма «Марсель» играл в большинстве после удаления защитника «Метца» Жемерсона.

«Марсель» с 23 очками идет на 4-м месте в таблице чемпионата Франции, «Мец» идет предпоследним с 8 очками.

Чемпионат Франции. Лига 1

13-й тур

«Марсель» — «Метц» — 0:0

«Марсель»: Манданда, Чалета-Цар (Дьенг, 90), Лирола (Балерди, 46), Перес, Салиба, Жерсон (Харит, 65), Гендузи, Пайет, Милик, Дженгиз Юндер, Луис Энрике (де ла Фуэнте, 65).

«Метц»: Укиджа, Жемерсон, Сентонз, Бронн, Делен, Куяте, Н`Дорам, Майга, Де Превиль (Пажо, 79. Л.Гей, 90), Булая (Сарр, 62), Ньян (Юдоль, 63. Нгюетт, 79).

Предупреждения: Майга, 13. Куяте, 36. Чалета-Цар, 70. Укиджа, 90+8.

Удаление: Жемерсон, 56.

Судья: Бризар (Франция).

7 ноября. Марсель. Стадион «Велодром».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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