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12 сентября 2025, 23:44

«Марсель» в большинстве разгромил «Лорьян»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Марсель» на своем поле победил «Лорьян» в матче 4-го тура французской лиги 1 — 4:0.

На 13-й минуте с пенальти отличился Мэйсон Гринвуд. Спустя семь минут дебютный гол за «Марсель» забил Бенжамен Павар. Анжел Гомеш довел счет до разгромного на 33-й минуте, а четвертый гол в концовке забил Найер Агерд.

Гости провели почти весь матч вдесятером — на 10-й минуте красную карточку получил Дарлин Йонгва.

«Марсель» (6 очков) поднялся на четвертое место в лиге 1. «Лорьян» (3) опустился на 16-ю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур.
12 сентября 2025, 21:45. Велодром (Марсель)
Марсель
4:0
Лорьян

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Футбол
ФК Лорьян
ФК Марсель
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
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