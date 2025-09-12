«Марсель» в большинстве разгромил «Лорьян»
«Марсель» на своем поле победил «Лорьян» в матче 4-го тура французской лиги 1 — 4:0.
На 13-й минуте с пенальти отличился Мэйсон Гринвуд. Спустя семь минут дебютный гол за «Марсель» забил Бенжамен Павар. Анжел Гомеш довел счет до разгромного на 33-й минуте, а четвертый гол в концовке забил Найер Агерд.
Гости провели почти весь матч вдесятером — на 10-й минуте красную карточку получил Дарлин Йонгва.
«Марсель» (6 очков) поднялся на четвертое место в лиге 1. «Лорьян» (3) опустился на 16-ю строчку в турнирной таблице.
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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|0
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16
|Ницца
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
|Труа
|0
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18
|Ле Ман
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
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|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
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|ПСЖ – Ренн
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|22.08
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|Тулуза – Лион
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|22.08
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|Труа – Париж
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