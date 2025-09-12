«Марсель» в большинстве разгромил «Лорьян»

«Марсель» на своем поле победил «Лорьян» в матче 4-го тура французской лиги 1 — 4:0.

На 13-й минуте с пенальти отличился Мэйсон Гринвуд. Спустя семь минут дебютный гол за «Марсель» забил Бенжамен Павар. Анжел Гомеш довел счет до разгромного на 33-й минуте, а четвертый гол в концовке забил Найер Агерд.

Гости провели почти весь матч вдесятером — на 10-й минуте красную карточку получил Дарлин Йонгва.

«Марсель» (6 очков) поднялся на четвертое место в лиге 1. «Лорьян» (3) опустился на 16-ю строчку в турнирной таблице.