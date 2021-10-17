Дубль Гендузи помог «Марселю» дома обыграть «Лорьян»

«Марсель» обыграл «Лорьян» (4:1) в матче 10-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей отличились Бубакар Камара, Аркадиуш Милик и Маттео Гендузи дважды. У «Лорьяна» отличился Арман Лорьенте, реализовавший пенальти.

«Марсель» набрал 17 очков и занимает 4-е место. У «Лорьяна» 14 очков и 11-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

10-й тур

«Марсель» — «Лорьян» — 4:1 (1:1)

Голы: Лорьенте, 13 — с пенальти (0:1). Камара, 27 (1:1). Гендузи, 56 (2:1). Милик, 85 (3:1). Гендузи, 90+2 (4:1).

«Марсель»: Пау Лопес, Чалета-Цар, Лирола (Гей, 76), Перес, Салиба, Ронжье (Балерди, 88), Гендузи, Камара, Пайет, Милик, де ла Фуэнте (Дьенг, 75).

«Лорьян»: Нарди, Абержель, Ле Гофф, Енц, Игор Силва, Ляпорт, Мендес, Монкондюи, Ле Фе (Буагар, 61), Лорьенте (Уаттара, 85), Диарра (Грбич, 69).

Предупреждение: Лорьенте, 81.

Судья: Готье (Франция).

17 октября. Марсель. Стадион «Велодром».