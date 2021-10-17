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Дубль Гендузи помог «Марселю» дома обыграть «Лорьян»

17 октября, 23:41
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«Марсель» обыграл «Лорьян» (4:1) в матче 10-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей отличились Бубакар Камара, Аркадиуш Милик и Маттео Гендузи дважды. У «Лорьяна» отличился Арман Лорьенте, реализовавший пенальти.

«Марсель» набрал 17 очков и занимает 4-е место. У «Лорьяна» 14 очков и 11-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1 

10-й тур 

«Марсель» — «Лорьян» — 4:1 (1:1)

Голы: Лорьенте, 13 — с пенальти (0:1). Камара, 27 (1:1). Гендузи, 56 (2:1). Милик, 85 (3:1). Гендузи, 90+2 (4:1). 

«Марсель»: Пау Лопес, Чалета-Цар, Лирола (Гей, 76), Перес, Салиба, Ронжье (Балерди, 88), Гендузи, Камара, Пайет, Милик, де ла Фуэнте (Дьенг, 75).

«Лорьян»: Нарди, Абержель, Ле Гофф, Енц, Игор Силва, Ляпорт, Мендес, Монкондюи, Ле Фе (Буагар, 61), Лорьенте (Уаттара, 85), Диарра (Грбич, 69).

Предупреждение: Лорьенте, 81. 

Судья: Готье (Франция).

17 октября. Марсель. Стадион «Велодром».

Марсель — Лорьян

 

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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