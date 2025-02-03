«Марсель» на своем поле победил «Лион»

«Марсель» в матче 20-го тура чемпионата Франции победил на своем поле «Лион» со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Мейсон Гринвуд, Адриен Рабьо и Луис Энрике. У гостей голы забили Корентен Толиссо и Александр Ляказетт.

После этого матча «Марсель» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Лион» с 30 очками — на седьмой строчке.