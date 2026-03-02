«Марсель» обыграл «Лион», Обамеянг забил победный гол на 90+1-й минуте

«Марсель» победил «Лион» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции — 3:2.

У хозяев забили Игор Пайшан и Пьер-Эмерик Обамеянг (дубль), у гостей отличились Корентен Толиссо и Реми Химберт. На 51-й минуте после вмешательства ВАР был отменен гол Толиссо (офсайд).

«Лион» в 24 матчах набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» (43 очка после 24 встреч) располагается на четвертом месте.

В следующем туре «Лион» 8 марта примет «Париж», «Марсель» 7 марта сыграет в гостях с «Тулузой».

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур.

01 марта, 22:45. Велодром (Марсель)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.