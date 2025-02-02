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Сегодня, 21:30

«Марсель» — «Лион»: онлайн-трансляция матча лиги 1

«Марсель» сыграет с «Лионом» в чемпионате Франции 2 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Валентен Ронжье, игрок ФК «Марсель».
Фото Global Look Press

«Марсель» сыграет с «Лионом» в 20-м туре лиги 1 в воскресенье, 2 февраля. Матч пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Начало — в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Марсель» — «Лион» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В прямом эфире в России смотреть игру можно на платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

По результатам 19-ти туров лиги 1 команда из Марселя набрала 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Клуб из Лиона с 30 баллами располагается на седьмой строчке.

Франция. Лига 1. 20-й тур.
02 февр, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
Лион

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 15 5 0 54-19 50
2
 Марсель 19 11 4 4 40-23 37
3
 Монако 20 11 4 5 36-24 37
4
 Лилль 20 9 8 3 33-20 35
5
 Ницца 20 9 7 4 39-26 34
6
 Ланс 20 9 6 5 25-18 33
7
 Лион 19 8 6 5 30-23 30
8
 Брест 20 9 1 10 31-36 28
9
 Страсбур 20 7 6 7 33-32 27
10
 Тулуза 20 7 5 8 21-22 26
11
 Осер 20 6 5 9 27-33 23
12
 Анже 20 6 5 9 22-29 23
13
 Реймс 20 5 7 8 26-29 22
14
 Нант 20 4 9 7 24-30 21
15
 Ренн 20 6 2 12 27-30 20
16
 Сент-Этьен 20 5 3 12 19-43 18
17
 Монпелье 20 4 3 13 20-46 15
18
 Гавр 20 4 2 14 15-39 14
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34 тур
31.01 22:45
Монпелье – Ланс
 0 : 2
1.02 19:00
Брест – ПСЖ
 2 : 5
1.02 21:00
Монако – Осер
 4 : 2
1.02 23:05
Лилль – Сент-Этьен
 4 : 1
2.02 17:00
Тулуза – Ницца
 1 : 1
2.02 19:15
Анже – Гавр
 1 : 1
2.02 19:15
Реймс – Нант
 1 : 2
2.02 19:15
Ренн – Страсбур
 1 : 0
2.02 22:45
Марсель – Лион
 - : -
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Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 14
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 7
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
И К Ж
Лилиан Рао-Лисоа

Лилиан Рао-Лисоа

Анже

 16 2 0
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 12 1 0
Жордан Ферри

Жордан Ферри

Монпелье

 13 1 4
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