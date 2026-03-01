«Марсель» и «Лион» встретятся в матче 24-го тура французской лиги 1 в воскресенье, 1 марта. Игра будет проходить на стадионе «Велодром» в Марселе и начнется в 22.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Марсель» — «Лион» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур.

01 марта, 22:45. Велодром (Марсель)

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка.

«Марсель» набрал 40 очков в 23 турах чемпионата Франции в сезоне-2025/26, а «Лион» — 45 очков. В 22-м туре лиги 1 «Марсель» проиграл «Берсту» со счетом 0:2, а «Лион» — «Страсбуру» со счетом 1:3.