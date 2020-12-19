«Марсель» и «Реймс» сыграли вничью
22:52
«Марсель» и «Реймс» в матче 16-го тура сыграли вничью — 1:1.
«Марсель» занимает четвертое место в таблице. «Реймс» — 16-й.
Чемпионат Франции
Лига 1
16-й тур
«Марсель» — «Реймс» — 1:1 (1:1)
Голы: Нагатомо, 20 — в свои ворота (0:1). Товен, 45 (1:1).
«Марсель»: Манданда, Нагатомо (Кауи, 56), Альваро Гонсалес, Сакаи, Чалета-Цар, Камара, Ронжье (Радоньич, 85), Гей (Кюизанс, 56), Пайет, Бенедетто (Жермен, 68), Товен.
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Де Смет (Дукуре, 63), Бериша, Шавалерен, Кафаро (Мбюкю, 72), Кассама, Зенели (Туре, 72), Диа (Кутеса, 88).
Предупреждения: Де Смет, 19. Нагатомо, 24. Туре, 78. Мбюкю, 90+3.
Судья: Леонар (Франция).
19 декабря. Марсель. Стадион «Велодром».
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