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«Марсель» и «Реймс» сыграли вничью

22:52
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«Марсель» и «Реймс» в матче 16-го тура сыграли вничью — 1:1.

«Марсель» занимает четвертое место в таблице. «Реймс» — 16-й.

Чемпионат Франции

Лига 1

16-й тур

«Марсель» — «Реймс» — 1:1 (1:1)

Голы: Нагатомо, 20 — в свои ворота (0:1). Товен, 45 (1:1).

«Марсель»: Манданда, Нагатомо (Кауи, 56), Альваро Гонсалес, Сакаи, Чалета-Цар, Камара, Ронжье (Радоньич, 85), Гей (Кюизанс, 56), Пайет, Бенедетто (Жермен, 68), Товен.

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Де Смет (Дукуре, 63), Бериша, Шавалерен, Кафаро (Мбюкю, 72), Кассама, Зенели (Туре, 72), Диа (Кутеса, 88).

Предупреждения: Де Смет, 19. Нагатомо, 24. Туре, 78. Мбюкю, 90+3.

Судья: Леонар (Франция).

19 декабря. Марсель. Стадион «Велодром».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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