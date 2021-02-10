«Марсель» и «Монпелье» вышли в 1/16 финала Кубка Франции

«Марсель», «Ланс», «Тулуза» и «Монпелье» вышли в 1/16 финала Кубка Франции. В игре 1/32 финала они одолели соответственно «Осер», «Нант», «Бордо» и «Страсбур».

Кубок Франции

1/32 финала

«Бордо» — «Тулуза» — 0:2 (0:1)

Голы: Байо, 39 (0:1). Антист, 57 (0:2).

«Бордо»: Пуссен, Пундже, Мексер, Йованович, Бессиле (Бен Арфа, 55), Сери (Уден, 75), Лаку, Бриан, Баква (Адли, 55), Мара (Хван Ый Джо, 65), Траоре (Зеркан, 75).

«Страсбур» — «Монпелье» — 0:2 (0:1)

Голы: Делор, 45+1 (0:1). Шкулетич, 88 (0:2).

«Страсбур»: Камара, Коне, Кароль, Митрович, Гильбер (Сиби, 81), Прцич (Беллегард, 82), Льенар, Аолу (Сиссоко, 68), Уорис (Усмане, 82), Айорк, Шахири (Саади, 76).

«Монпелье»: Берто, Илтон, Конгре, Суке (Самбия, 75), Козза, Ле Таллек, Молле (Саванье, 67), Шотар, Делор (Шкулетич, 68), Лаборд (Долли, 90+2), Вахи (Мавидиди, 68).

«Нант» — «Ланс» — 2:4 (1:3)

Голы: Бамба, 24 (1:0). Жан, 27 (1:1). Дукуре, 36 (1:2). Жан, 39 (1:3). Калимуэндо, 58 (1:4). Бамба, 63 (2:4).

«Нант»: Петрич, Коршья, Аппиа, Паллуа (Кастеллетто, 46), Басила, Туре, Блас (Мерлен, 46), Чиривелья (Менди, 70), Коло Муани (Коко, 70), Ндилу (Саймон, 82), Бамба.

«Ланс»: Фариньес, Силла, Фортес, Гради, Баде (Медина, 79), Каюзак, Клаусс (Мишлен, 64), Дукуре (Фофана, 64), Жан (Какюта, 74), Калимуэндо, Маурисио (Сотока, 74).

«Осер» — «Марсель» — 0:2 (0:0)

Голы: Бенедетто, 54 (0:1). Дьенг, 90+2 (0:2).

«Марсель»: Пеле, Сакаи, Лирола, Камара, Балерди, Ронжье (Нтшам, 46), Кауи (Кюизанс, 57), Гей, Жермен (Дьенг, 81), Бенедетто (Роккиа, 69), Луис Энрике (Товен, 46).