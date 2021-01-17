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«Марсель» хочет взять Милика в аренду с обязательным выкупом

16:34
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Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик может перейти в «Марсель». Последнее предложение французов составило 8 миллионов евро (еще 3 млн в качестве бонусов). Клуб хочет взять нападающего в аренду с обязательным выкупом, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли подтвердил факт переговоров.

26-летний поляк в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Наполи» и не был включен в заявку на сезон. Его контракт истекает 30 июня 2021 года.

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