«Марсель» хочет удержать Товена, которым интересуются «Бавария» и «Ювентус»

«Марсель» рассчитывает подписать новый контракт с вингером Флорианом Товеном. Как сообщает L'Equipe, клуб хочет продлить соглашение с 27-летним французом, сделав его главной звездой команды на ближайшее время. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Ранее появилась информация, что игроком интересуются «Бавария», «Ювентус» и «Валенсия».

В этом сезоне Товен сыграл всего 20 минут из-за травмы. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 32 миллиона евро.