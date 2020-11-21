«Марсель» хочет продлить контракт Виллаш-Боашем
Спортивный директор «Марселя» Пабло Лонгориа сообщил, что клуб намерен продлить контракт с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем. Действующее соглашение португальца истекает в конце сезона, сообщает RMC.
43-летний Виллаш-Боаш возглавил «Марсель» летом 2019 года и по итогам сезона вывел команду в Лигу чемпионов, заняв второе место в лиге 1. В текущем сезоне команда идет на 4-м месте.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю