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«Марсель» хочет продлить контракт Виллаш-Боашем

18:09
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Спортивный директор «Марселя» Пабло Лонгориа сообщил, что клуб намерен продлить контракт с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем. Действующее соглашение португальца истекает в конце сезона, сообщает RMC.

43-летний Виллаш-Боаш возглавил «Марсель» летом 2019 года и по итогам сезона вывел команду в Лигу чемпионов, заняв второе место в лиге 1. В текущем сезоне команда идет на 4-м месте.

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