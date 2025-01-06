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Сегодня, 00:45

«Марсель» разгромил «Гавр», Кузяев был заменен на 53-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
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«Марсель» в матче 16-го тура чемпионата Франции на своем поле обыграл «Гавр» со счетом 5:1.

В составе хозяев отличились Валентин Ронжье, Билал Надир, Нил Мопе, Элье Ваи и Улисс Гарсия. У гостей гол на счету Андре Айю, полузащитник Далер Кузяев вышел в старте и был заменен на 53-й минуте при счете 3:0.

После этого матча «Марсель» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Гавр» с 12 очками и четырьмя поражениями подряд — на 17-й строчке.

Франция. Лига 1. 16-й тур
05 янв, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
5:1
Гавр

Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Марсель
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 16 10 3 3 37-19 33
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 16 7 7 2 26-16 28
5
 Лион 16 8 4 4 28-20 28
6
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 16 6 6 4 19-15 24
8
 Тулуза 16 7 3 6 18-17 24
9
 Осер 16 6 3 7 24-26 21
10
 Страсбур 16 5 5 6 28-28 20
11
 Реймс 16 5 5 6 21-21 20
12
 Брест 16 6 1 9 24-29 19
13
 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
14
 Анже 16 4 4 8 16-26 16
15
 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
16
 Нант 16 3 6 7 18-25 15
17
 Гавр 16 4 0 12 12-34 12
18
 Монпелье 16 2 3 11 15-39 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 3 : 2
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 3 : 1
4.01 21:00
Лилль – Нант
 1 : 1
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 1 : 0
5.01 17:00
Анже – Брест
 2 : 0
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 0 : 1
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 3 : 1
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 5 : 1
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Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 12 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 13 1 3
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