«Марсель» разгромил «Гавр», Кузяев был заменен на 53-й минуте

«Марсель» в матче 16-го тура чемпионата Франции на своем поле обыграл «Гавр» со счетом 5:1.

В составе хозяев отличились Валентин Ронжье, Билал Надир, Нил Мопе, Элье Ваи и Улисс Гарсия. У гостей гол на счету Андре Айю, полузащитник Далер Кузяев вышел в старте и был заменен на 53-й минуте при счете 3:0.

После этого матча «Марсель» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Гавр» с 12 очками и четырьмя поражениями подряд — на 17-й строчке.