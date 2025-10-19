«Марсель» благодаря покеру Гринвуда разгромил «Гавр» и возглавил таблицу лиги 1
«Марсель» на своем поле переиграл «Гавр» в матче 8-го тура французской лиги 1 — 6:2.
Покер оформил форвард хозяев Мейсон Гринвуд. Англичанин реализовал пенальти на 35-й минуте и забил с игры на 67-й, 72-й и 76-й. В концовке отличились Робиньо Ваз и Микаэль Мурильо.
У гостей отличились Яссин Кехта (24-я) и Абдулайе Туре (90+2-я).
«Гавр» играл в меньшинстве с 34-й минуты. Красную карточку получил Готье Льорис.
«Марсель» (18 очков) одержал пятую победу подряд и вышел на первое место в лиге 1. «Гавр» (6) опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице.
Источник: таблица лиги 1
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15
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16
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|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
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|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
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