«Марсель» благодаря покеру Гринвуда разгромил «Гавр» и возглавил таблицу лиги 1

«Марсель» на своем поле переиграл «Гавр» в матче 8-го тура французской лиги 1 — 6:2.

Покер оформил форвард хозяев Мейсон Гринвуд. Англичанин реализовал пенальти на 35-й минуте и забил с игры на 67-й, 72-й и 76-й. В концовке отличились Робиньо Ваз и Микаэль Мурильо.

У гостей отличились Яссин Кехта (24-я) и Абдулайе Туре (90+2-я).

«Гавр» играл в меньшинстве с 34-й минуты. Красную карточку получил Готье Льорис.

«Марсель» (18 очков) одержал пятую победу подряд и вышел на первое место в лиге 1. «Гавр» (6) опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице.