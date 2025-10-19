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19 октября 2025, 00:05

«Марсель» благодаря покеру Гринвуда разгромил «Гавр» и возглавил таблицу лиги 1

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мейсон Гринвуд.
Фото Reuters

«Марсель» на своем поле переиграл «Гавр» в матче 8-го тура французской лиги 1 — 6:2.

Покер оформил форвард хозяев Мейсон Гринвуд. Англичанин реализовал пенальти на 35-й минуте и забил с игры на 67-й, 72-й и 76-й. В концовке отличились Робиньо Ваз и Микаэль Мурильо.

У гостей отличились Яссин Кехта (24-я) и Абдулайе Туре (90+2-я).

«Гавр» играл в меньшинстве с 34-й минуты. Красную карточку получил Готье Льорис.

«Марсель» (18 очков) одержал пятую победу подряд и вышел на первое место в лиге 1. «Гавр» (6) опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур.
18 октября 2025, 22:05. Велодром (Марсель)
Марсель
6:2
Гавр

Источник: таблица лиги 1
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Футбол
ФК Гавр
ФК Марсель
Мейсон Гринвуд
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22.08 21:45 Труа – Париж - : -
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