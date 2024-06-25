«Марсель» достиг принципиального соглашения с Де Дзерби
«Марсель» на своем официальном сайте объявил о достижении принципиального соглашения с итальянским тренером Роберто Де Дзерби.
«В настоящее время клуб работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы оформить приход тренера и его персонала и подготовиться к его прибытию в Марсель в ближайшие дни», — говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что 45-летний итальянец подпишет контракт с «Марселем» до лета 2027 года.
Де Дзерби ранее возглавлял «Брайтон». Под его руководством команда одержала 38 побед, 20 раз сыграла вничью и потерпела 30 поражений.
Источник: ФК Марсель
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|00:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|00:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|00:00
|
Брест – Марсель
|- : -
|18.08
|00:00
|
Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
|00:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|00:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
|
Ренн – Лион
|- : -
|18.08
|00:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
Новости