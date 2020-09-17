«Марсель» дома уступил «Сент-Этьену» после победы над «ПСЖ»

В перенесенном матче первого тура чемпионата Франции «Марсель» проиграл «Сент-Этьену» (0:2). В предыдущей игре марсельцы на выезде победили «ПСЖ» (1:0).

В составе победителей отличились Ромен Амума и Денис Буанга. «Сент-Этьен» после этой победы с девятью очками вышел на первое место. Команда выиграла все три стартовых матча. «Марсель» с шестью очками на восьмой позиции.

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур

«Марсель» — «Сент-Этьен» — 0:2 (0:1)

Голы: Амума, 6 (0:1). Буанга, 75 (0:2).

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи (Роккиа, 79), Чалета-Цар, Б.Камара, Балерди (Сарр, 46), Сансон (Жермен, 71), Лопес (Аке, 46), Ронжье (Стротман, 79), Пайет, Товен.

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши (Муффек, 9), Колодзейчак, Фофана, Масон, М.Камара, Аушиш (Норден, 46), Нейу (Гурна-Дуат, 73), Амума (Юссуф, 58), Буанга, Аби (Сиссоко, 72).

Предупреждения: Масон, 21. Сакаи, 30. Сансон, 45+2. Гурна-Дуат, 85.

Судья: Бюке (Франция).

17 сентября. Марсель. Стадион «Велодром».