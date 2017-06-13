"Марсель" договорился о контракте с Рами

Читать «СЭ» в

"Марсель" близок к подписанию контракта с защитником "Севильи" Адилем Рами. Как сообщает France Football, провансальцы договорились с 31-летним французом по заработной плате. Теперь французскому клубу необходимо договориться с "Севильей" о сумме трансфера.

В прошедшем сезоне Рами сыграл в 33 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.