"Марсель" договаривается с нападающим, которого хотела приобрести "Барселона"

Нападающий "Пари" Силас Вамангитука близок к переходу в "Марсель", сообщает Yahoo Sport. Провансальцы договариваются с 19-летним конголезцем, об интересе к которому со стороны "Барселоны" сообщалось несколько месяцаев назад. Также сейчас на игрока претендует "Тулуза".

В сезоне-2018/19 Вамангитука сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 2 голевые передачи.

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