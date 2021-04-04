«Марсель» победил «Дижон»

«Марсель» принимал «Дижон» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Хозяева взяли верх со счетом 2:0.

Марсельцы набрали 48 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице, опередив «Ренн», который сыграл вничью с «Реймсом» (2:2). «Дижон» — 20-й (15).

Чемпионат Франции. Лига 1

31-й тур

«Марсель» — «Дижон» — 2:0 (1:0)

Голы: Балерди, 45+1 (1:0). Альваро Гонсалес, 79 (2:0).

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Лирола, Камара, Балерди, Гей, Пайет (Кауи, 90+2), Товен, Милик (Бенедетто, 80), Луис Энрике (Кюизанс, 68).

«Дижон»: Аллагбе, Экуэле Манга, Лотоа, Кулибали, Боэй, Музинга (Загре, 80), Бензиа (Саммаритано, 64), Целина (Чала, 80), Марье, Конате (Добре, 65), Бальде (Шейх, 90+2).

Предупреждения: Конате, 9. Бензиа, 24. Альваро Гонсалес, 32. Музинга, 38. Гей, 73. Кулибали, 78.

Судья: Бюке (Франция).

4 апреля. Марсель. Стадион «Велодром».