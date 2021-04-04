«Марсель» победил «Дижон»
«Марсель» принимал «Дижон» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Хозяева взяли верх со счетом 2:0.
Марсельцы набрали 48 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице, опередив «Ренн», который сыграл вничью с «Реймсом» (2:2). «Дижон» — 20-й (15).
Чемпионат Франции. Лига 1
31-й тур
«Марсель» — «Дижон» — 2:0 (1:0)
Голы: Балерди, 45+1 (1:0). Альваро Гонсалес, 79 (2:0).
«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Лирола, Камара, Балерди, Гей, Пайет (Кауи, 90+2), Товен, Милик (Бенедетто, 80), Луис Энрике (Кюизанс, 68).
«Дижон»: Аллагбе, Экуэле Манга, Лотоа, Кулибали, Боэй, Музинга (Загре, 80), Бензиа (Саммаритано, 64), Целина (Чала, 80), Марье, Конате (Добре, 65), Бальде (Шейх, 90+2).
Предупреждения: Конате, 9. Бензиа, 24. Альваро Гонсалес, 32. Музинга, 38. Гей, 73. Кулибали, 78.
Судья: Бюке (Франция).
4 апреля. Марсель. Стадион «Велодром».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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