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«Марсель» дома проиграл «Бресту»

20:52
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«Марсель» на своем поле уступил «Бресту» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата Франции.

На 29-й минуте хозяев вывел вперед Жерсон. Ромен Февр на 53-й минуте сравнял результат. На 70-й минуте гостей вывел вперед Франк Онора.

«Брест» набрал 24 очка и занимает шестое место. Команда одержала шестую победу подряд. У «Марселя» 29 очков. На данный момент команда на второй позиции.

Франция. Лига 1. 17-й тур
04 дек, 19:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
1:2
Брест
Голы
Жерсон, 29 (1:0), Февр, 53 (1:1), Онора, 70 (1:2)
Марсель
Пау Лопес Салиба Альваро Гонсалес Перес Камара (Милик, 70 ) Гендузи Харит (Лирола, 57 ) Жерсон Ронжье Пайет де ла Фуэнте (Дженгиз Юндер, 57 )
Брест
Бизот Дюверн Шардонне Пьер-Габриэль Эрелль Белькебла Февр Магнетти (Агуме, 72) Онора (Саид, 84) Дель Кастильо (Кардона, 66) Ле Дуарон
Предупреждения
Камара 61  -  Пьер-Габриэль 90, Кардона 90

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • TopPari
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
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Обе забьют - да

27%

1.83

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1.74

Ф1 (-1.5)

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1.85

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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