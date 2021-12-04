«Марсель» дома проиграл «Бресту»
«Марсель» на своем поле уступил «Бресту» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата Франции.
На 29-й минуте хозяев вывел вперед Жерсон. Ромен Февр на 53-й минуте сравнял результат. На 70-й минуте гостей вывел вперед Франк Онора.
«Брест» набрал 24 очка и занимает шестое место. Команда одержала шестую победу подряд. У «Марселя» 29 очков. На данный момент команда на второй позиции.
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