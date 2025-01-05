«Марсель» близок к подписанию Луиса Фелипе

Защитник «Аль-Иттихада» Луис Фелипе может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 27-летний итальянец близок к переходу во французский клуб в качестве свободного агента. Соглашение будет рассчитано до лета 2026 года.

Фелипе выступает за «Аль-Иттихад» с сентября 2023 года. На его счету 28 матчей и 7 желтых карточек.