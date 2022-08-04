«Марсель» арендует Верету у «Ромы» с правом выкупа

«Марсель» согласовал условия сделки по трансферу полузащитника «Ромы» Жордана Верету, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, французский клуб арендует 29-летнего футболиста на сезон-2022/23 с правом выкупа за 10 миллионов евро, которое станет обязательным, в случае если игрок достигнет определенных статистических показателей.

В случае выкупа «Марсель» заключит контракт с полузащитником до конца июня 2025 года.

В прошлом сезоне Верету забил 4 гола и сделал 10 результативных передач в 50 матчах за «Рому» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает француза в 17 миллионов евро.