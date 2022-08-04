«Марсель» арендует Верету у «Ромы» с правом выкупа
«Марсель» согласовал условия сделки по трансферу полузащитника «Ромы» Жордана Верету, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, французский клуб арендует 29-летнего футболиста на сезон-2022/23 с правом выкупа за 10 миллионов евро, которое станет обязательным, в случае если игрок достигнет определенных статистических показателей.
В случае выкупа «Марсель» заключит контракт с полузащитником до конца июня 2025 года.
В прошлом сезоне Верету забил 4 гола и сделал 10 результативных передач в 50 матчах за «Рому» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает француза в 17 миллионов евро.
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|5.08
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Лион – Аяччо
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Страсбур – Монако
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Клермон Фут – ПСЖ
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Тулуза – Ницца
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Ланс – Брест
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Монпелье – Труа
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