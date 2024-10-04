«Марсель» сыграл вничью с «Анже», команды получили по удалению в первом тайме

«Марсель» в матче 7-го тура чемпионата Франции дома сыграла вничью с «Анже» со счетом 1:1.

На гол Джона Роу гости ответили точным ударом Фарида Эль Мелали. На 26-й минуте защитник «Анже» Лилиан Раолисоа получил красную карточку, а еще через 4 минуты Нил Мопе уравнял составы.

После этого матча «Марсель» с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Анже» с 3 очками — на последней строчке.