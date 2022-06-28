Маркус Тюрам близок к переходу в «Ниццу». За команду играет его младший брат
Маркус Тюрам близок к переходу в «Ниццу»
Нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркус Тюрам в ближайшее время может сменить клуб. 24-летний форвард близок к переходу в «Ниццу», сообщает журналист Руди Галетти.
Этим летом футболист сменил агента, после чего объявил о желании сменить клуб.
Контракт 24-летнего Тюрама с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
В прошедшем сезоне он забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу в 21 матче бундеслиги.
Отметим, что за «Ниццу» выступает младший брат Маркуса — Кефрен Тюрам. Они являются сыновья знаменитого экс-защитника сборной Франции, чемпиона мира и Европы Лиллиана Тюрама.
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Ренн – Лорьян
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