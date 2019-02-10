Марко Верратти: "Сейчас я в полном порядке"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти отметил, что чувствует себя хорошо. Итальянец вернулся в игру после травмы, приняв участие в матче чемпионата Франции с "Бордо" (1:0).

– Чувствую себя хорошо, – цитирует AFP Верратти. – Очень доволен, потому что три недели не мог играть. Мы хорошо поработали, и я вернулся довольно быстро. Сейчас в полном порядке и доволен своей игрой.

Таким образом, Верратти сможет принять участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". Ранее его выход на поле был под вопросом.