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Марко Верратти: «Предпочту пропустить гол, чем пнуть мяч вперед без цели»

09:49
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Полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти рассказал о своем видении футбола. Он подчеркнул, что ему больше всего нравится качественные пасы в футболе.

— Я предпочел бы пропустить гол, чем пнуть мяч вперед без какого-либо плана и связи, в никуда, — цитирует A Bola Верратти. — Я так не могу. Можете считать меня сумасшедшим, но я рожден, чтобы играть в футбол. И мои ноги делают вещи, которые я сам могу не контролировать. Я не могу иначе. В подавляющем большинстве случаев я считаю, что наносить удар самому — не лучший вариант. Предпочитаю отдать мяч партнеру, который в лучшем положении. Это моя роль в команде.

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