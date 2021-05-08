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Марко Верратти получил травму колена и может пропустить чемпионат Европы

15:29
Марко Верратти. Фото AFP
Марко Верратти. Фото AFP

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти получил травму колена. Ему потребуется дополнительное обследование, сообщает официальный сайт парижского клуба.

У него подозрение на повреждение связок правого колена. Точный диагноз станет известен в течение 48 часов.

При худшем раскладе футболист пропустит чемпионат Европы.

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