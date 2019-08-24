Марко Верратти: «Надеюсь, что Неймар останется в Париже»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти надеется, что Неймар все же останется в Париже. Бразилец не играл на старте сезона, ведутся переговоры по его возвращению в Испанию.

— Я очень близок к Неймару, но это особый случай, — цитирует AFP Верратти. — Я не должен оказывать на него давление. Если что-то случится, он мне скажет. Конечно, я надеюсь, что он останется с нами. Нам сильно его не хватало в прошлом сезоне в решающих матчах. Поскольку это великий игрок на уровне Роналду и Месси. Таких игроков очень мало. Через десять дней мы узнаем, останется он с нами или нет.