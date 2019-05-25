Марко Верратти: "Когда не за что играть, трудно сохранять мотивацию"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти признал, что его команде не хватало мотивации в конце сезона. В заключительном матче чемпионата Франции "ПСЖ" проиграл "Реймсу" (1:3).

– Мы хотели закончить сезон победой, – цитирует AFP Верратти. – Но знали, что будет сложно. "Реймс" заслужил этот результат. Нам нужен отдых. Это был отличный сезон, но мы переживали и тяжелые времена. Нужно отдохнуть и подумать об этом. Мы досрочно выиграли чемпионат, а в футболе очень важна мотивация. Когда не за что играть, трудно сохранять концентрацию. Соперники были чаще более мотивированы, чем мы.