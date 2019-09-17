Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти призвал болельщиков дать нападающему парижан Неймару второй шанс.

— Неймар собирается отдать всего себя во благо команды, — приводит слова Верратти El Chiringuito. — Наша команда — как одна семья, и сейчас у нас непростой период. Но я считаю, что Неймар имеет права на второй шанс, дайте ему его.

Перед матчем 5-го тура «ПСЖ» — «Страсбур» (1:0) Неймара освистали фанаты, а также вывесили несколько оскорбительных баннеров в его адрес.