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Марко Верратти — болельщикам: «Дайте Неймару второй шанс»

20:13
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти призвал болельщиков дать нападающему парижан Неймару второй шанс.

— Неймар собирается отдать всего себя во благо команды, — приводит слова Верратти El Chiringuito. — Наша команда — как одна семья, и сейчас у нас непростой период. Но я считаю, что Неймар имеет права на второй шанс, дайте ему его.

Перед матчем 5-го тура «ПСЖ» — «Страсбур» (1:0) Неймара освистали фанаты, а также вывесили несколько оскорбительных баннеров в его адрес.

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