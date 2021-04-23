Маркиньюс вернулся к тренировкам

Защитник «ПСЖ» Маркиньюс возобновил тренировки в общей группе. 26-летний бразилец восстановился после травмы, полученной в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Ожидается, что Маркиньюс сможет принять участие в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Игра состоится в среду, 28 апреля.

В этом сезоне Маркиньюс сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.