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Маркиньюс провел 200 матчей за «ПСЖ» в чемпионате Франции

04:32
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«ПСЖ» в матче 31-го тура чемпионата Франции уступил «Лиллю» со счетом 0:1.

Для защитника парижан Маркиньюс провел 200-й матч в лиге 1 и сравнялся по этому показателю с форвардом Эдинсоном Кавани. Лидером по количеству матчей в турнире является защитник Жан-Марк Пилорже (435), который выступал за столичный клуб с 1975 по 1989 год.

В текущем сезоне Маркиньюс провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

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