Маркиньюс провел 200 матчей за «ПСЖ» в чемпионате Франции
«ПСЖ» в матче 31-го тура чемпионата Франции уступил «Лиллю» со счетом 0:1.
Для защитника парижан Маркиньюс провел 200-й матч в лиге 1 и сравнялся по этому показателю с форвардом Эдинсоном Кавани. Лидером по количеству матчей в турнире является защитник Жан-Марк Пилорже (435), который выступал за столичный клуб с 1975 по 1989 год.
В текущем сезоне Маркиньюс провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю