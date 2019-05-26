Маркиньюс: "Понятия не имею, что имел в виду Мбаппе"

Защитник "ПСЖ" Маркиньюс прокомментировал слова форварда парижского клуба Килиана Мбаппе о том, что пришло время взять больше ответственности. Общественность подумала, что игрок намекает на смену клуба.

– Я понятия не имею, что он имел в виду под этим, – цитирует защитника Sport Bild. – Предполагаю, что он говорил с боссами клуба и тренером, но не с командой.

Это был трудный сезон, поэтому вы должны спросить его, что это на самом деле значит. Он один из наших самых важных игроков, очень молод, но психологические силен. Он несет ответственность за то, что говорит и делает. Ясно, что "ПСЖ" на первом месте. "ПСЖ" важнее, чем все игроки вместе взятые. Они могут уходить, но клуб всегда останется.