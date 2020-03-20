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Маркиньюс изолировался от общества из-за коронавируса. С ним еще около 20 человек

06:37
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Защитник «ПСЖ» Маркиньюс принял решение не покидать Париж и самостоятельно устроил изоляцию. По информации UOL Esporte, с 25-летним бразильцем в его собственности находятся также около 20 человек.

Стоит отметить, что другой бразильский защитник парижан Тиагу Силва улетел на родину из-за пандемии коронавируса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

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