Маркиньюс: «Хочу играть за «ПСЖ» до самого конца карьеры»
11:51
Защитник «ПСЖ» Маркиньюс рассказал о желании завершить карьеру в парижском клубе. Ранее бразилец стал капитаном команды.
— Быть капитаном «ПСЖ» — не только большая ответственность, но и большая честь, — приводит Transfermarktweb.com слова Маркиньюса. — У меня долгосрочный контракт с клубом, я хочу играть за «ПСЖ» до самого конца карьеры футболиста.
Ранее парижане выиграли Кубок Франции, победив в финале «Сент-Этьен» (1:0).
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