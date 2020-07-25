Маркиньюс: «Хочу играть за «ПСЖ» до самого конца карьеры»

Защитник «ПСЖ» Маркиньюс рассказал о желании завершить карьеру в парижском клубе. Ранее бразилец стал капитаном команды.

— Быть капитаном «ПСЖ» — не только большая ответственность, но и большая честь, — приводит Transfermarktweb.com слова Маркиньюса. — У меня долгосрочный контракт с клубом, я хочу играть за «ПСЖ» до самого конца карьеры футболиста.

Ранее парижане выиграли Кубок Франции, победив в финале «Сент-Этьен» (1:0).