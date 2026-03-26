Маркиньос заявил, что хотел бы вернуться в «Коринтианс» после окончания контракта с «ПСЖ»
Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос поделился мыслями о своем будущем.
«У меня еще два года по контракту с «ПСЖ», а дальше — посмотрим. Я был бы рад вернуться в Бразилию. Там есть определенное давление, особенно это касается того клуба, в который я хочу вернуться, — «Коринтианса». Эта команда открыла для меня двери в большой футбол, я очень люблю этот клуб и с радостью надену его футболку снова», — приводит слова Маркиньоса UOL.
Маркиньос выступает за парижскую команду с 2013 года. Ранее в Европе он также выступал за «Рому».
В составе «ПСЖ» 31-летний бразилец 10 раз становился чемпионом Франции, 8 раз брал Кубок страны и 10 раз — Суперкубок. Кроме того, он становился победителем Лига чемпионов, а таже Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.
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|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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|0-0
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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|0-0
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11
|Париж
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|0-0
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12
|Брест
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|0-0
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13
|Анже
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|0-0
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14
|Гавр
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|0-0
|0
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15
|Осер
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|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
|Труа
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|0-0
|0
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18
|Ле Ман
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
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|Ницца – Лорьян
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|ПСЖ – Ренн
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|Тулуза – Лион
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|Труа – Париж
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