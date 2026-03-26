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26 марта, 09:36

Маркиньос заявил, что хотел бы вернуться в «Коринтианс» после окончания контракта с «ПСЖ»

Сергей Ярошенко

Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос поделился мыслями о своем будущем.

«У меня еще два года по контракту с «ПСЖ», а дальше — посмотрим. Я был бы рад вернуться в Бразилию. Там есть определенное давление, особенно это касается того клуба, в который я хочу вернуться, — «Коринтианса». Эта команда открыла для меня двери в большой футбол, я очень люблю этот клуб и с радостью надену его футболку снова», — приводит слова Маркиньоса UOL.

Маркиньос выступает за парижскую команду с 2013 года. Ранее в Европе он также выступал за «Рому».

В составе «ПСЖ» 31-летний бразилец 10 раз становился чемпионом Франции, 8 раз брал Кубок страны и 10 раз — Суперкубок. Кроме того, он становился победителем Лига чемпионов, а таже Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

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Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Футбол
ФК Коринтианс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
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9
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22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
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