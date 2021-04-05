Маркиньос прокомментировал решение арбитра удалить Неймара в матче с «Лиллем»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал решение судьи Бенуа Бастьена удалить нападающего Неймара в матче с «Лиллем» (0:1).

«Ваше шоу удалось», — цитирует Маркиньоса Get French Football News.

29-летний бразилец был удален в матче 31-го тура чемпионата Франции на 90-й минуте за стычку с защитником «Лилля» Тьягу Джало.