Маркиньос прокомментировал решение арбитра удалить Неймара в матче с «Лиллем»
07:18
Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал решение судьи Бенуа Бастьена удалить нападающего Неймара в матче с «Лиллем» (0:1).
«Ваше шоу удалось», — цитирует Маркиньоса Get French Football News.
29-летний бразилец был удален в матче 31-го тура чемпионата Франции на 90-й минуте за стычку с защитником «Лилля» Тьягу Джало.
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