Маркиньос может покинуть «ПСЖ» летом 2025 года

«ПСЖ» готов этим летом продать защитника команды Маркиньоса, сообщает L'Equipe.

По данным источника, 30-летний игрок находится в поле зрения клубов Саудовской Аравии с прошлого лета, и за последний год интерес к нему только возрос. «ПСЖ» готов отпустить бразильца в предстоящее трансферное окно, продолжая перестраивать команду под руководством Луиса Энрике.

В текущем сезоне Маркиньос сыграл за парижан 38 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.