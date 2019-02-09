Марио Балотелли: "Игроки "Марселя" быстро ввели меня в семью"

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли доволен тем, как проходит его адаптация в команде. В трех матчах лиги 1 за провансальцев итальянец забил два мяча.

– Мы начали матч с "Дижоном" неважно, быстро пропустили. Но реакция команды была фантастической, – цитирует AFP Балотелли. – Конечно, я всегда хочу забивать. Но главное – победа команды. Мое состояние постепенно улучшается, но игра все 90 минут меня сильно утомляет. Руди Гарсия очень хороший тренер. Он понимает, что важно для игроков. Некоторые тренеры разделены со своими футболистами, но он не такой. Он с нами, и это хорошо для меня. Я сразу почувствовал себя частью команды. Игроки быстро ввели меня в свою семью.