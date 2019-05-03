Нападающий "Марселя" Марио Балотелли заявил, что считает Лионеля Месси лучше Криштиану Роналду. По его мнению, сравнение этих игроков похоже на сравнение Диего Марадоны и Пеле.

- С точки зрения качества, Месси лучше всех, - цитирует Football Italia Балотелли. - Я убежден, что если вы спросите у защитников, против кого они предпочли бы сыграть против Месси или Роналду, у них не будет никаких сомнений. Месси и Роналду – это два явления в футболе, но они не похожи. Если бы не было Месси, Роналду был бы лучшим в мире.

В матче с "Атлетико" Роналду трижды коснулся мяча и забил три мяча. В этом его сила. В среду Месси решил исход матча против "Ливерпуля". Статистику я оставляю журналистам, но это все равно, что сравнивать Марадону и Пеле.