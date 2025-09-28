Гильерме считает, что Сафонов способен выиграть конкуренцию у Шевалье в «ПСЖ»: «Все зависит от него самого»

Бывший голкипер сборной России Маринато Гильерме в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Все зависит от него самого. «ПСЖ» — это топовый клуб. Находиться в нем — это привилегия. Я бы тоже хотел быть игроком такого клуба, жаль, что у меня не получилось. Если Матвей покажет свои качества и хорошую работу, тогда он будет играть. Так что остается только терпеть. С кем тяжелее конкурировать: с Шевалье или Доннаруммой? Естественно, с Доннаруммой», — сказал Гильерме «СЭ».

В сезоне-2025/26 26-летний Сафонов пока не провел ни одного официального матча за «ПСЖ».