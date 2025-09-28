Футбол
28 сентября, 10:05

Гильерме считает, что Сафонов способен выиграть конкуренцию у Шевалье в «ПСЖ»: «Все зависит от него самого»

Гильерме считает, что Сафонов способен выиграть конкуренцию у Шевалье в «ПСЖ»
Александр Абустин
корреспондент

Бывший голкипер сборной России Маринато Гильерме в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Все зависит от него самого. «ПСЖ» — это топовый клуб. Находиться в нем — это привилегия. Я бы тоже хотел быть игроком такого клуба, жаль, что у меня не получилось. Если Матвей покажет свои качества и хорошую работу, тогда он будет играть. Так что остается только терпеть. С кем тяжелее конкурировать: с Шевалье или Доннаруммой? Естественно, с Доннаруммой», — сказал Гильерме «СЭ».

В сезоне-2025/26 26-летний Сафонов пока не провел ни одного официального матча за «ПСЖ».

Люка Шевалье
Маринато Гильерме
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • Саша

    Кардинал Ришелье не даст в обиду де Шевалье батраку Сафонову.

    28.09.2025

  • DemolisherAjax

    Да мы все видим как он выигрывают конкуренцию :) Ни одного матча не сыграл - но способен выиграть :)

    28.09.2025

  • Kimi_

    С 0 матчей в году, естественно Матвей может составить конкуренцию Шевалье))) В любом случае желаю Сафонову удачи.

    28.09.2025

  • -Точный счёт Матчей-

    28.09.2025

    28.09.2025

