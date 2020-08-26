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Marca: в «ПСЖ» сомневаются в возможности подписать Месси

16:38
Неймар и Лионель Месси. Фото AFP
Неймар и Лионель Месси. Фото AFP
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Руководство «ПСЖ» сомневается в возможности и необходимости бороться за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, утверждает Marca.

Парижский клуб назывался как один из возможных вариантов продолжения карьеры для 33-летнего аргентинца, который намерен покинуть каталонский клуб.

Однако главный тренер парижан считает, что команде нужно укреплять другие позиции: центр и правый фланг обороны, полузащиту. А если и приглашать нападающего, то такого, который мог бы выходить на замену и подменять лидеров в лице Неймара и Кильяна Мбаппе.

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