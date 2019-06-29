Marca: Мбаппе отказался продлевать контракт с "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе отказался продлевать контракт с клубом, сообщает Marca. 20-летний француз тем самым дал понять, что рассчитывает сменить команду. Действующий договор Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 2022 года. Он провел встречу с президентом клуба Насером Аль-Хелаифи и сообщил о нежелании продлевать соглашение.

По данным источника, следующим летом "ПСЖ" может продать Мбаппе в "Реал" за 250 миллионов евро. На покупку француза парижане потратили 145 миллионов евро, заплатив их "Монако".