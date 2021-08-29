Marca: игроки и тренеры «ПСЖ» считают, что Мбаппе уйдет в «Реал» этим летом
19:32
Тренерский штаб и игроки «ПСЖ» считают, что нападающий Килиан Мбаппе все же уйдет этим летом. Все ждут, что руководство «ПСЖ» даст согласие на переход форварда в «Реал», утверждает Marca.
По данным источника, футболист считает, что «ПСЖ» удерживает его в команде против его желания. Кроме того, клуб не выполняет собственное обещание: его обещали отпустить за 180 миллионов евро. Игроком активно интересуется «Реал», который уже выслал подобное предложение парижанам.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года после перехода из «Монако». Контракт форварда с парижанами будет действовать еще год. Француз уже отклонил ряд предложений о продлении соглашения с «ПСЖ».
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Материалы сюжета: Килиан Мбаппе: контракт в «ПСЖ» и переход в «Реал», сумма трансфера игрока, новости и инсайды, материалы
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