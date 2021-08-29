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Marca: игроки и тренеры «ПСЖ» считают, что Мбаппе уйдет в «Реал» этим летом

19:32
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
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Тренерский штаб и игроки «ПСЖ» считают, что нападающий Килиан Мбаппе все же уйдет этим летом. Все ждут, что руководство «ПСЖ» даст согласие на переход форварда в «Реал», утверждает Marca.

По данным источника, футболист считает, что «ПСЖ» удерживает его в команде против его желания. Кроме того, клуб не выполняет собственное обещание: его обещали отпустить за 180 миллионов евро. Игроком активно интересуется «Реал», который уже выслал подобное предложение парижанам.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года после перехода из «Монако». Контракт форварда с парижанами будет действовать еще год. Француз уже отклонил ряд предложений о продлении соглашения с «ПСЖ».

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Иван Шитик все материалы автора

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