Мане может поучаствовать в слиянии двух клубов 4-го французского дивизиона
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане собирается инвестировать в проект по слиянию двух футбольных клубов из французского города Бурж, сообщает La Nouvelle Republique.
По информации источника, разговоры о слиянии «Бурж Фут» и «Бурж 18» идут уже более года, и теперь одним из инвесторов может стать Мане. Сенегалец также планирует вложить средства в улучшение тренировочных условий и в создание женской команды в городе.
Мане начинал профессиональную карьеру во французском «Меце», где выступал с 2010 по 2012 годы. За «Ливерпуль» 28-лений футболист играет с 2016 года. За это время клуб смог выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Англии. В нынешнем сезоне сенегалец провел 29 матчей, забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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