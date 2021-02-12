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Мане может поучаствовать в слиянии двух клубов 4-го французского дивизиона

21:41
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане собирается инвестировать в проект по слиянию двух футбольных клубов из французского города Бурж, сообщает La Nouvelle Republique.

По информации источника, разговоры о слиянии «Бурж Фут» и «Бурж 18» идут уже более года, и теперь одним из инвесторов может стать Мане. Сенегалец также планирует вложить средства в улучшение тренировочных условий и в создание женской команды в городе.

Мане начинал профессиональную карьеру во французском «Меце», где выступал с 2010 по 2012 годы. За «Ливерпуль» 28-лений футболист играет с 2016 года. За это время клуб смог выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Англии. В нынешнем сезоне сенегалец провел 29 матчей, забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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